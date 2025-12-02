Morto dopo il controllo al via gli accertamenti medico legali

La verità sulla tragedia di Juda Eniezebata passa attraverso i risultati di autopsia ed esami tossicologici. Gli accertamenti medico legali sul corpo del 27enne nigeriano, morto a seguito di un malore in via Bologna poco dopo essere uscito dalla caserma dei carabinieri dove si trovava per un controllo, sono iniziati nel pomeriggio di ieri. La procura ha nominato il medico legale Margherita Neri. Il conferimento dell’incarico per autopsia ed esami tossicologici si è svolto nel primo pomeriggio in via Mentessi. Le operazioni sono iniziate subito dopo. Per conoscere le conclusioni degli accertamenti bisognerà però attendere sessanta giorni, il tempo che i tecnici si sono presi per ultimare le proprie relazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

