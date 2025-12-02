Tempo di lettura: 2 minuti Si è concluso a Napoli, con una condanna e un’assoluzione, il processo sulla morte di Luca Piscopo, il ragazzo di quindici anni deceduto il 2 dicembre 2021 dopo nove giorni di sofferenze provocate da una presunta intossicazione alimentare che, secondo gli inquirenti, era stata causata dal sushi mangiato in un locale “all you can eat” del Vomero. Il giudice monocratico Giuliana Taglialatela ha inflitto due anni e sei mesi di reclusione al titolare cinese del ristorante giapponese, e ha assolto il medico che aveva in cura il giovane. A entrambi è stato contestato dalla Procura di Napoli (pm Federica Amodio) il reato di omicidio colposo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Morto dopo aver mangiato sushi, ristoratore condannato