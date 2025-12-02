Morto dopo aver mangiato sushi attesa per oggi la sentenza

Tempo di lettura: 2 minuti Si svolgerà oggi l’ultima udienza del processo sulla morte di Luca Piscopo, il ragazzo di quindici anni deceduto il 2 dicembre 2021 dopo nove giorni di sofferenze in seguito a una presunta intossicazione alimentare dopo aver mangiato Sushi in un locale “all you can eat” del Vomero. Poi, sempre nella giornata di oggi è prevista la sentenza del giudice Giuliana Taglialatela. A processo sono finiti il titolare del ristorante dove il ragazzo aveva pranzato insieme con quattro amiche (alcune delle quali presentarono gli stessi sintomi, ndr) e il medico di famiglia. Secondo l’accusa, la morte di Luca, avvenuta per miocardite, sarebbe collegata alla salmonellosi che il ragazzo e le sue amiche avrebbero contratto consumando cibo in quel locale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Morto dopo aver mangiato sushi, attesa per oggi la sentenza

