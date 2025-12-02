Morto Alessandrojacopo Boncompagni Ludovisi | il principe del vino aveva 53 anni

Lutto nel mondo dell'enologia per la morte di Alessandrojacopo Boncompagni Ludovisi. Il Principe e produttore si è spento a soli 53 anni a causa di una malattia che lo ha consumato nel giro di pochi mesi. Proprietario della Tenuta di Fiorano, alle porte di Roma, Ludovisi aveva portato avanti il disegno iniziato dallo zio Alberico che in quelle terre appena fuori dalla Capitale aveva visto un potenziale dando nuovo slancio alla produzione vinicola. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Morto Alessandrojacopo Boncompagni Ludovisi: il principe del vino aveva 53 anni

