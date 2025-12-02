Morto a 15 anni dopo un pranzo all you can eat condannato a due anni e mezzo il titolare di un ristorante sushi di Napoli
Il titolare cinese di un ristorante sushi di Napoli è stato condannato in primo grado a due anni e sei mesi per l’omicidio colposo di Luca Piscopo, il 15enne morto il 2 dicembre 2022 per un’ intossicazione alimentare provocata da un pranzo all you can eat nel locale, situato nel quartiere Vomero. Dopo i primi sintomi – febbre alta, diarrea e vomito – il ragazzo si era rivolto al suo medico di base, che gli aveva prescritto una cura domiciliare a base di antinfiammatori. La Procura di Napoli aveva accusato di omicidio colposo sia il medico che il ristoratore, contestando a quest’ultimo anche la violazione della normativa in materia di igiene e conservazioni di alimenti per quest’ultimo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
