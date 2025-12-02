Morto a 15 anni dopo aver mangiato sushi | ristoratore condannato assolto invece il medico

Si è concluso a Napoli, con una condanna e un’assoluzione, il processo sulla morte di Luca Piscopo, il giovane di quindici anni morto il 2 dicembre 2021 dopo nove giorni di sofferenze provocate da una presunta intossicazione alimentare che, secondo gli inquirenti, era stata causata dal sushi mangiato in un locale “all you can eat” del Vomero. Condannato a due anni e sei mesi di reclusione il titolare cinese del ristorante giapponese, e assolto il medico che aveva in cura il 15enne. L’accusa di omicidio colposo. A entrambi è stato contestato dalla Procura di Napoli (pm Federica Amodio) il reato di omicidio colposo. 🔗 Leggi su Open.online