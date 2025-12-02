Morto a 15 anni dopo aver mangiato sushi ristoratore condannato a Napoli

Si è concluso a Napoli, con una condanna e un’assoluzione, il processo sulla morte di Luca Piscopo, il ragazzo di quindici anni deceduto il 2 dicembre 2021 dopo nove giorni di sofferenze provocate da una presunta intossicazione alimentare che, secondo gli inquirenti, era stata causata dal sushi mangiato in un locale «all you can eat» del Vomero. Il giudice monocratico Giuliana Taglialatela ha. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Morto a 15 anni dopo aver mangiato sushi, ristoratore condannato a Napoli

