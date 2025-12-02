L’Italia del 2025 si misura con una statistica che non assomiglia a nessun altro grande Paese europeo: 323 lavoratori con più di 60 anni morti mentre erano al lavoro, su 962 decessi complessivi. È una vittima su tre, e quasi la metà — 164 persone — aveva superato i 70 anni. La curva non è un’anomalia dell’ultimo anno: dal 2022 a oggi i decessi degli anziani sono aumentati del 15%, mentre la mortalità complessiva è rimasta quasi identica. Le cronache locali illustrano un Paese che accompagna i suoi anziani fino ai mestieri più pericolosi. A Ceccano un 66enne è precipitato da un ponteggio alto nove metri mentre tentava di integrare una pensione insufficiente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Morti sul lavoro, la strage silenziosa degli Over 60 che l’Italia non affronta