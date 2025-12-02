Morte Ramy Elgaml altri due carabinieri indagati | avrebbero scritto nel verbale elementi non veritieri

Fanpage.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono altri due carabinieri indagati per falso nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano che cerca di far luce sulla morte del 19enne Ramy Elgaml. 🔗 Leggi su Fanpage.it

morte ramy elgaml dueMorte Ramy Elgaml, altri due carabinieri indagati: avrebbero scritto nel verbale elementi non veritieri - Ci sono altri due carabinieri indagati per falso nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano che cerca di far luce sulla morte del 19enne Ramy Elgaml ... fanpage.it scrive

morte ramy elgaml dueMorte di Ramy, altri due carabinieri indagati: sotto accusa le dichiarazioni rese e il verbale di sequestro a Fares - Salgono a sette gli indagati per la morte del 19enne il 24 novembre 2024 al termine di un inseguimento. Si legge su msn.com

morte ramy elgaml dueMorì durante l’inseguimento. Indagati altri due carabinieri - Altri due carabinieri sono stati indagati dalla Procura di Milano nell’inchiesta sulla morte del diciannovenne egiziano Ramy Elgaml, deceduto ... Scrive quotidiano.net

morte ramy elgaml dueMorte di Ramy, indagati altri due carabinieri presenti nell’inseguimento mortale. I pm: “Hanno detto il falso” - Milano, a più di un anno dalla tragedia di via Quaranta costata la vita al 19enne Elgaml sale a 7 il numero di militari dell’Arma indagati dalla Procura. Riporta msn.com

Morte Ramy Elgaml, chiuse le indagini su due carabinieri per depistaggio - La Procura di Milano ha chiuso le indagini per depistaggio nei confronti di due carabinieri coinvolti nel caso di Ramy Elgaml, il 19enne morto in scooter al termine di un inseguimento con un’auto dell ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

morte ramy elgaml dueIl padre di Ramy Elgaml, a un anno dalla morte: “Nessuno ha fatto niente per noi, per i suoi amici vive ancora” - Un anno dopo, le indagini sull’incidente al termine dell’inseguimento con i carabinieri sono state chiuse e il ricordo del 19enne è ancora ... Secondo fanpage.it

