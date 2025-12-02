Morte Ramy Elgaml altri due carabinieri indagati | avrebbero scritto nel verbale elementi non veritieri

Ci sono altri due carabinieri indagati per falso nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano che cerca di far luce sulla morte del 19enne Ramy Elgaml. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Milano assegnerà un “Ambrogino d’oro” al nucleo in cui lavorano i carabinieri indagati per la morte di Ramy Elgaml, su proposta della leghista Silvia Sardone - facebook.com Vai su Facebook

ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI RAMY ELGAML, CHE NON È NÉ MARTIRE NÉ EROE Ramy Elgaml non è un eroe, non è un martire dello Stato, né una vittima della Giustizia, non è un simbolo, non è un modello da seguire, non è una icona da trasformar Vai su X

Morte Ramy Elgaml, altri due carabinieri indagati: avrebbero scritto nel verbale elementi non veritieri - Ci sono altri due carabinieri indagati per falso nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano che cerca di far luce sulla morte del 19enne Ramy Elgaml ... fanpage.it scrive

Morte di Ramy, altri due carabinieri indagati: sotto accusa le dichiarazioni rese e il verbale di sequestro a Fares - Salgono a sette gli indagati per la morte del 19enne il 24 novembre 2024 al termine di un inseguimento. Si legge su msn.com

Morì durante l’inseguimento. Indagati altri due carabinieri - Altri due carabinieri sono stati indagati dalla Procura di Milano nell’inchiesta sulla morte del diciannovenne egiziano Ramy Elgaml, deceduto ... Scrive quotidiano.net

Morte di Ramy, indagati altri due carabinieri presenti nell’inseguimento mortale. I pm: “Hanno detto il falso” - Milano, a più di un anno dalla tragedia di via Quaranta costata la vita al 19enne Elgaml sale a 7 il numero di militari dell’Arma indagati dalla Procura. Riporta msn.com

Morte Ramy Elgaml, chiuse le indagini su due carabinieri per depistaggio - La Procura di Milano ha chiuso le indagini per depistaggio nei confronti di due carabinieri coinvolti nel caso di Ramy Elgaml, il 19enne morto in scooter al termine di un inseguimento con un’auto dell ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Il padre di Ramy Elgaml, a un anno dalla morte: “Nessuno ha fatto niente per noi, per i suoi amici vive ancora” - Un anno dopo, le indagini sull’incidente al termine dell’inseguimento con i carabinieri sono state chiuse e il ricordo del 19enne è ancora ... Secondo fanpage.it