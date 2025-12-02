Morte Pietrangeli Sinner finisce nella bufera | i fan non hanno gradito Cos’è successo

La scomparsa di una figura leggendaria come Nicola Pietrangeli, pilastro e vero apripista del tennis italiano, ha inevitabilmente generato un’ondata di commozione e ricordi nel mondo sportivo e non solo. Tuttavia, in questo coro di omaggi, si avverte un’assenza particolarmente notevole: quella di Jannik Sinner, l’attuale numero 2 al mondo e l’erede designato della racchetta azzurra. A ore di distanza dalla triste notizia, il giovane campione altoatesino non ha ancora diffuso alcun messaggio, neppure un semplice cenno sui suoi canali social, per onorare la memoria di colui che è stato il primo grande campione del tennis italiano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Morte Pietrangeli, Sinner finisce nella bufera: i fan non hanno gradito. Cos’è successo

Altre letture consigliate

I due campioni del tennis italiano legati da un rapporto di rivalità e amicizia da decenni. Il ricordo di Panatta e il crollo di Pietrangeli dopo la morte del figlio - facebook.com Vai su Facebook

Nicola Pietrangeli, le reazioni alla morte dell'ex tennista #SkySport #SkyTennis Vai su X

Morte Pietrangeli: le polemiche su Sinner, i record, il tennis che lo avrebbe dimenticato e l'ultima protesta - Morte Pietrangeli: le polemiche su Sinner, l'invidia smentita verso Jannik, i record in Davis e il tennis che lo avrebbe dimenticato. Scrive sport.virgilio.it

Addio a Pietrangeli, l’ironia pungente e le sue frasi divisive: “Sinner il più forte italiano, forse austriaco”, “le due partite di Berrettini bruttissime” - Negli ultimi anni aveva più volte provocato polemiche per il suo modo di commentare la nuova epoca d'oro del tennis italiano ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Il silenzio di Sinner dopo la morte di Pietrangeli, cosa c’è dietro: le ipotesi contrastanti, dalla fuga alle Maldive alle frecciatine mai digerite - Sono in molti a chiederselo dopo che, a ore di distanza dalla scomparsa di Nicola Pietrangeli, il numero 2 al mondo non ha ancora speso una parola o mezza emoji per ricorda ... Lo riporta msn.com

Pietrangeli, il silenzio di Sinner dopo la morte del campione: il difficile rapporto fra stima e frecciatine - La notizia della scomparsa di Nicola Pietrangeli ha suscitato grande commozione nel mondo del tennis e non solo. Secondo msn.com

Pietrangeli, le polemiche infinite con Panatta: "Soffrii quando mi tradì". Per Sinner non solo lodi - Nel libero pensiero di Pietrangeli non mancavano elogi e critiche: "Jannik è troppo forte. Come scrive msn.com

NICOLA PIETRANGELI, IL MITO DA CUI NASCE JANNIK SINNER/ Campione ed eroe nei mondiali senza algoritmi - Nicola Pietrangeli è morto a 92 anni, ci lascia il più vincente tennista italiano di sempre che ha lasciato tanto al nostro movimento. Da ilsussidiario.net