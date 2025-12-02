Morte Pietrangeli l’assordante silenzio di Sinner e compagni | sui social mettono di tutto per lui neanche un rigo Gazzetta

E’ morto ieri Nicola Pietrangeli, ex tennista e vincitore della Coppa Davis con l’Italia nel 1976. Tuttavia, alcuni tennisti della nuova generazione italiana hanno preferito restare in silenzio sui loro profili social in merito alla scomparsa di Pietrangeli. Il silenzio social per la morte di Pietrangeli. Scrive la Gazzetta dello Sport: Il silenzio, a volte, è assordante. Nelle ore in cui tutto il mondo del tennis ha tributato l’addio a Nicola Pietrangeli, fa rumore l’assenza di alcuni degli attuali protagonisti dell’età dell’oro dello sport della racchetta in Italia. Almeno a osservare l’attività sui social media, cioè su quel metaverso dove ormai tutti, famosi e non, documentano ogni fotogramma della loro vita, vacanze comprese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Morte Pietrangeli, l’assordante silenzio di Sinner e compagni: sui social mettono di tutto, per lui neanche un rigo (Gazzetta)

