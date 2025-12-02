Morte Maradona udienza per il processo in partenza a marzo

L'annullamento dopo il conflitto di interessi sollevato per una giudice

Udienza per l'avvio di un nuovo processo sulla morte di Maradona - Sei mesi dopo l'archiviazione del primo processo, si terrà oggi un'udienza preliminare per determinare i termini di un nuovo processo in Argentina riguardante le circostanz ...

Maradona, arriva la decisione della Giunta di Buenos Aires sulla giudice che aveva provocato l'annullamento del processo: le ultime - Maradona, la Giunta di Buenos Aires si pronuncia sulla giudice che aveva fatto saltare il processo: gli sviluppi La Giunta di Buenos Aires ha destituito all'unanimità Julieta Makintach, la giudice che ...

Maradona, dopo cinque anni ancora nessuna verità sulla sua morte: il nuovo processo, le testimonianze delle figlie e i dubbi sullo staff medico - Sono passati cinque anni da quel giorno in cui l'Argentina e il mondo intero si sono fermati.

Maradona, rimossa la giudice che annullò il processo sulla morte. Nuova udienza il prossimo 17 marzo - Il giudice argentino che a maggio ha deciso per l'annullamento del processo sulla morte di Diego Maradona per aver collaborato segretamente a una serie televisiva sul processo è ...

Processo Maradona, giudice radiata: "Cercava notorietà". Il processo ripartirà solo nel 2026 - Come la giudice del processo sulla morte di Maradona è stata radiata per aver collaborato a un documentario.

Morte Maradona, radiata la giudice che annullò il processo: provvedimento durissimo, la ricostruzione - La magistratura argentina ha rimosso dall'incarico Julieta Makintach, la giudice che partecipò ad un documentario clandestino ...