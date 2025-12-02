Morte Maradona udienza per il processo in partenza a marzo

Lidentita.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'annullamento dopo il conflitto di interessi sollevato per una giudice L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

morte maradona udienza per il processo in partenza a marzo

© Lidentita.it - Morte Maradona, udienza per il processo in partenza a marzo

News recenti che potrebbero piacerti

morte maradona udienza processoUdienza per l'avvio di un nuovo processo sulla morte di Maradona - Sei mesi dopo l'archiviazione del primo processo, si terrà oggi un'udienza preliminare per determinare i termini di un nuovo processo in Argentina riguardante le circostanz ... Segnala tuttosport.com

morte maradona udienza processoMaradona, arriva la decisione della Giunta di Buenos Aires sulla giudice che aveva provocato l’annullamento del processo: le ultime - Maradona, la Giunta di Buenos Aires si pronuncia sulla giudice che aveva fatto saltare il processo: gli sviluppi La Giunta di Buenos Aires ha destituito all’unanimità Julieta Makintach, la giudice che ... Segnala calcionews24.com

morte maradona udienza processoMaradona, dopo cinque anni ancora nessuna verità sulla sua morte: il nuovo processo, le testimonianze delle figlie e i dubbi sullo staff medico - Sono passati cinque anni da quel giorno in cui l'Argentina e il mondo intero si sono fermati. Riporta msn.com

morte maradona udienza processoMaradona, rimossa la giudice che annullò il processo sulla morte. Nuova udienza il prossimo 17 marzo - Il giudice argentino che a maggio ha deciso per l'annullamento del processo sulla morte di Diego Maradona per aver collaborato segretamente a una serie televisiva sul processo è ... Scrive msn.com

morte maradona udienza processoProcesso Maradona, giudice radiata: “Cercava notorietà”. Il processo ripartirà solo nel 2026 - Come la giudice del processo sulla morte di Maradona è stata radiata per aver collaborato a un documentario. Segnala ilfattoquotidiano.it

Morte Maradona, radiata la giudice che annullò il processo: provvedimento durissimo, la ricostruzione - La magistratura argentina ha rimosso dall'incarico Julieta Makintach, la giudice che partecipò ad un documentario clandestino ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Morte Maradona Udienza Processo