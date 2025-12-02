Morta a 16 anni per un' aneurisma il sindaco proclama il lutto cittadino

Agrigentonotizie.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vincenzo Corbo, sindaco di Canicattì, ha deciso: domani - giorno dei funerali di Elisea Giardina - sarà lutto cittadino. La tragedia “ha destato profonda commozione nella comunità canicattinese, scossa per la prematura e tragica scomparsa, nel fiore della sua giovinezza, della nostra. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Canicattì piange Elisea, la 16enne era in coma dopo una caduta in casa - La giovane è morta per un'aneurisma cerebrale presso l'Ospedale Sant'Elia di Caltanissetta.

