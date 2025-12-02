Morata-Campello ci risiamo? Le ultimissime novità spiazzano tutti

Da alcune settimane si moltiplicano in Spagna le voci di una nuova crisi tra Álvaro Morata e Alice Campello, alimentate dai cambiamenti nei loro profili social e dall’assenza di foto insieme. ‘Sportmediaset’ ha rilanciato gli indizi che hanno attirato l’attenzione, come la rimozione di riferimenti reciproci nelle biografie e la mancanza di like tra i due. Per fare chiarezza è intervenuto il giornalista Javi Hoyos, spiegando che la coppia sta attraversando un momento complicato, ma senza tradimenti o terze persone. È una fase delicata per una famiglia che negli anni ha sempre mostrato grande unità. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Morata-Campello, ci risiamo? Le ultimissime novità spiazzano tutti

