AGI - Moody's ha annunciato un nuovo miglioramento del rating della Regione Lazio, che passa da Baa3 a Baa2 con outlook stabile. È il secondo upgrade in pochi mesi e conferma la solidità del percorso intrapreso dall'Amministrazione regionale, sostenuto da una gestione più efficace del bilancio, della sanità e del debito. L'agenzia riconosce un andamento operativo solido, entrate stabili, una struttura del debito più snella e un'elevata probabilità di supporto statale in caso di necessità. Il nuovo giudizio accresce la reputazione del Lazio e ne rafforza la posizione come istituzione affidabile nel panorama nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Moody’s migliora il rating della Regione Lazio: da Baa3 a Baa2