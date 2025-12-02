Montevago al via la bonifica dell’amianto nei villaggi storici | Un momento storico per la comunità

Sono iniziati a Montevago i lavori di bonifica ambientale e di riqualificazione dell’area dei Villaggi Bergamo, Tempo e Trieste, insediamenti nati dopo il terremoto del 1968 e oggi al centro di un intervento atteso da anni. L’opera, dal valore complessivo di 1.229.722,43 euro, è finanziata dalla. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

"Per via Bonifica è stato peggio" - "Per me è stata peggio la chiusura di via Bonifica perché il passaggio di Lido Adriano è stato del tutto... Scrive ilrestodelcarlino.it

Al via bonifica ex campo rom nel Foggiano, vi morirono due bimbi - Al via entro pochi giorni i lavori di bonifica dell'ex campo rom alla periferia di Stornara comune dei 5 reali siti in provincia di Foggia per cui la regione Puglia aveva stanziato 4 milioni di euro. Si legge su ansa.it