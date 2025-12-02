Monteruscello donna di 61 anni morta carbonizzata dopo incendio in casa | grave il marito

Una donna di 61 anni ha perso la vita in un violento incendio divampato in un appartamento al secondo piano di una palazzina di via Salvatore Di Giacomo, a Pozzuoli, quartiere Monteruscello. La vittima è stata trovata ormai carbonizzata tra le . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

