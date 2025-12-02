Monteriggioni Tre grandi storie di amore e lotta
Letteratura e spettacolo a braccetto ad Abbadia Isola a Monteriggioni. Per il ciclo autunnale "Incroci", sabato 6 alle 17.30 nella Sala Ildebrando, è in programma la presentazione del libro "Muoio per te" di Riccardo Nencini, costruita come un percorso narrativo accompagnato da momenti di lettura scenica, musica dal vivo e brevi segmenti di spettacolo,per un’esperienza immersiva di teatro civile. Le voci e i corpi di Daniela Morozzi, Anna Meacci e Chiara Riondino daranno vita a un reading che intreccia brani dal romanzo, parti dello spettacolo teatrale, musica e narrazione. L’amore è come la guerra, trova sempre un modo per uccidere. 🔗 Leggi su Lanazione.it
