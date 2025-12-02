Montelupo accende il Natale con Cèramica 2025 | un’edizione più lunga internazionale e con tante novità

Montelupo, 2 dicembre 2025 – Per la prima volta dopo trent’anni, Cèramica Montelupo si rinnova e sposta l’ edizione 2025 a dicembre: tre weekend a partire da sabato 6 dicembre con eventi, workshop, mostre e un programma più ricco e internazionale. Una scelta coraggiosa, come ha sottolineato il sindaco di Montelupo Simone Londi, che punta a valorizzare ulteriormente la ceramica, prodotto d’eccellenza del territorio, e a intercettare il pubblico del Natale: "Questa è un’edizione ambiziosa. Il nuovo format ci permetterà di dare ancora più lustro alla nostra ceramica, con un programma ricco di contenuti, eventi, mostre, workshop e installazioni". 🔗 Leggi su Lanazione.it

