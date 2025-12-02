Montefredane si prepara all’evento Dal Vigneto al Calice
Montefredane si appresta a celebrare una delle sue eccellenze più rappresentative con “Dal Vigneto al Calice”, in programma sabato 6 dicembre. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio vitivinicolo locale, con particolare attenzione al Fiano, simbolo identitario del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Fiano & Fuoco 2025 – I bracieri della resilienza Montefredane (AV) 6 – 7 – 8 dicembre 2025 Fiamme, calici e magia tra le strade di Montefredane! Vino Fiano DOCG Bracieri accesi Street band folk, tarantella night dance e artisti di strada Un viagg - facebook.com Vai su Facebook