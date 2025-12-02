Montefredane si prepara all’evento Dal Vigneto al Calice

Avellinotoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Montefredane si appresta a celebrare una delle sue eccellenze più rappresentative con “Dal Vigneto al Calice”, in programma sabato 6 dicembre. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio vitivinicolo locale, con particolare attenzione al Fiano, simbolo identitario del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Montefredane Prepara All8217evento Vigneto