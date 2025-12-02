Domani, mercoledì 3 dicembre alle 18,30 alla Casa Matha, in piazza Andrea Costa 3 a Ravenna ’IdeadiRavenna’ con il patrocinio della Casa Matha invita Nicola Montalbini a raccontare la genesi e lo sviluppo della sua più recente opera musiva: ’ Il Pavimento ’ realizzata in collaborazione con Marco Santi del Gruppo Mosaicisti di Ravenna e l’Accademia di Belle Arti di Ravenna. L’opera è stata creata per la IX Biennale di Mosaico Contemporaneo e ha una dimensione di 50 metri quadri, riproduce figure fantastiche, creature e riferimenti alla storia e alle memorie della città ed è stata collocata per la prima volta in un luogo di passaggio pubblico: sotto gli archi di Porta Adriana a Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Montalbini e ’Il pavimento’