Monsignor Forte è cittadino onorario di Chieti | Un legame profondo in questi 21 anni mi ha unito alla città FOTO
“La prima parola che mi viene dal cuore è grazie”. Così l'arcivescovo metropolita della diocesi di Chieti-Vasto, si è rivolto al consiglio comunale teatino, che nella seduta di lunedì 1° dicembre gli ha conferito la cittadinanza onoraria. Un momento emozionante per l'arcivescovo, che ha parlato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
