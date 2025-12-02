Monreale cade da un albero d’ulivo | 75enne ferito

Un uomo di 75 anni, originario di Monreale, è stato tratto in salvo nel tardo mattino odierno in una zona difficile da raggiungere dal Soccorso Alpino, a seguito di una grave caduta da un albero di olivo.?L’anziano si era recato di buon’ora a effettuare la raccolta delle olive, quando è scivolato dalla scala.?Sul . L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Monreale, cade da un albero d’ulivo: 75enne ferito

