Monreale cade da un albero d’ulivo | 75enne ferito
Un uomo di 75 anni, originario di Monreale, è stato tratto in salvo nel tardo mattino odierno in una zona difficile da raggiungere dal Soccorso Alpino, a seguito di una grave caduta da un albero di olivo.?L'anziano si era recato di buon'ora a effettuare la raccolta delle olive, quando è scivolato dalla scala.
