Proprio a casa sua, a Zandvoort, Max Verstappen aveva alzato bandiera bianca. Il secondo posto alla guida della Red Bull ottenuto alle spalle dell’imprendibile Oscar Piastri e di una Mc Laren che volava sembrava il massimo in quel gran premio e Max aveva ammesso senza problemi: “Non tutti gli anni si può pensare di conquistare il titolo, nella seconda parte della stagione ci concentreremo sullo sviluppo della macchina in vista del 2026”. Verstappen era a 104 punti di distanza da Piastri, adesso a pochi giorni dall’ultimo gran premio della stagione ad Abu Dhabi sogna di completare una rimonta impossibile: dodici punti lo separano da Lando Norris, mentre Piastri se lo è già messo alle spalle (ha quattro punti in più). 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Mondiale per tre: mago Verstappen va all’assalto di Norris e Piastri