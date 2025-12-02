Molinella tragedia annunciata | camion si ribalta e schiaccia l’auto di Susanna Zuffoli la rabbia del sindaco

La dinamica: una curva fatale, un camion instabile e un’auto travolta. Una mattina come tante, trasformata in una tragedia irreparabile. Intorno alle 8:50, lungo via Romagne a Molinella, nel Bolognese, un autoarticolato Mercedes diretto a Medicina, carico di bitume, ha improvvisamente perso il controllo in curva ribaltandosi e finendo sulla corsia opposta, proprio mentre sopraggiungeva una Toyota Yaris guidata da Susanna Zuffoli, 58 anni, residente a Campotto d’Argenta, nel ferrarese. Il rimorchio del mezzo pesante si è rovesciato completamente sull’utilitaria, schiacciandola senza lasciarle alcuna possibilità di sopravvivere. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Molinella, tragedia annunciata: camion si ribalta e schiaccia l’auto di Susanna Zuffoli, la rabbia del sindaco

