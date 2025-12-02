Moka Challenge San Giuliano un caffé da podio
"Premiare Federico è per noi un grande piacere", afferma l’assessora alle attività produttive Angela Pisano, commentando il risultato ottenuto da Federico Quilici alla Moka Challenge 2025. Quilici, Maestro del Caffè certificato Aicaf e titolare della torrefazione Drupa di San Giuliano Terme, ha conquistato il secondo posto nazionale nella competizione ospitata a HostMilano, diventando il primo toscano a raggiungere la finale. Per questo il sindaco Matteo Cecchelli gli ha consegnato una targa di riconoscimento. La Moka Challenge premia precisione e tecnica nell’estrazione del caffè con la moka. I concorrenti devono servire tre dosi senza aggiunte, illustrando scelte, metodi e caratteristiche del caffè utilizzato, con una presentazione impeccabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
