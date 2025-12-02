Mogherini in stato di fermo il Cremlino si scatena | cosa sta succedendo
"L'Ue preferisce ignorare i propri problemi di corruzione, ma fa costantemente la predica agli altri": a dichiararlo è stata la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova all'agenzia Tass riferendosi all'inchiesta che ha portato al fermo di Federica Mogherini. Zakharova ha affermato che nell'Unione europea milioni di euro fluiscono attraverso i "canali della corruzione" verso Kiev, e questo "va avanti da anni ed è sotto gli occhi di tutti". La direttrice del Collegio d'Europa ed ex Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera, è in stato di fermo nell'ambito di un'indagine su una possibile frode nell'utilizzo dei fondi Ue, riportano i media belgi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
