Mogherini arrestata Mosca | L'Ue fa prediche ma ignora la sua corruzione Budapest | Altro giorno altro scandalo

L’Unione europea “ chiude un occhio sulla propria corruzione, ma continua a fare la predica agli altri “. La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova infierisce sul fermo di Federica Mogherini, ex Alta rappresentante Ue per la politica estera e attualmente rettrice del Collegio d’Europa, un’università privata con sede in Belgio, accusata dalla Procura europea di frode e corruzione su una gara d’appalto indetta dal Servizio europeo per l’azione esterna. Insieme a Mogherini sono state fermate altre due persone, tra cui l’ambasciatore Stefano Sannino, già segretario generale del Servizio di azione esterna (il “ministero degli Esteri” di Bruxelles) ed ex rappresentante permanente dell’Italia presso l’Ue. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mogherini arrestata, Mosca: “L’Ue fa prediche ma ignora la sua corruzione”. Budapest: “Altro giorno, altro scandalo”

