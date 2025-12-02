ABBONATI A DAYITALIANEWS Custodia cautelare confermata dal gip. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per Mejiri Hedi, cittadino tunisino di 53 anni, arrestato il 28 novembre nell’ambito di un’operazione coordinata dalla Procura di Ragusa e condotta congiuntamente da Polizia di Stato e Guardia di Finanza. L’accusa: tre auto distrutte e danni alla caserma. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe appiccato l’incendio intorno alle 3.50 del 27 novembre, colpendo una vettura di servizio delle Fiamme Gialle e distruggendola completamente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Modica, in carcere 53enne per l’incendio delle auto della Guardia di Finanza