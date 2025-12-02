Casa è sempre lì dove si sta bene. E il Braglia è esattamente il luogo nel quale il Modena si sente meglio rispetto a quando il calendario impone di giocare altrove. La seconda sconfitta in campionato, a Cesena, aggiorna e forse fortifica la tendenza dei canarini a sentirsi più comodi quando intorno c’è solo il gialloblù e la media spettatori di quest’anno non può far altro che confermarlo. E non un male, sia chiaro. Lo stadio di casa deve essere amico e base solidissima dalla quale costruire un successo. Tant’è che il Modena ha conquistato 17 punti sui 26 totali, praticamente più della metà, abbondante, del suo bottino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Modena, fattore Braglia. I due big match in casa