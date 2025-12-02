Modellismo e giochi d’epoca Ottanta vetrine con pezzi unici Barbie e il mondo Lego in mostra

Cortona rinnova uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio. Dal 6 dicembre al 6 gennaio il Centro convegni Sant’Agostino apre le sue sale alla seconda edizione della Mostra del modellismo e del giocattolo d’epoca, un percorso che unisce passione, memoria e gioco, capace di coinvolgere famiglie, collezionisti e semplici curiosi. Grazie alla collaborazione di numerosi appassionati e associazioni di modellisti, l’intero complesso di via Guelfa sarà animato da 46 tavoli espositivi e oltre 80 vetrine. Il cuore della mostra è nell’auditorium, dove sarà allestito un plastico ferroviario di 15 metri: un’installazione che attirerà l’attenzione di grandi e piccoli, anche perché i visitatori potranno manovrare i convogli tramite una app per smartphone e tablet, vivendo simbolicamente il ruolo del Capostazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

