Mobbing al TgR Piemonte | caporedattore assolto il giornalista che l' ha denunciato deve versargli 8.509 euro
Assolto perché il fatto non sussiste. Termina così oggi, 2 dicembre, il processo all'ex caporedattore del TgR Piemonte Tarcisio Mazzeo. Era accusato di stalking e maltrattamenti (mobbing) nei confronti del giornalista Michele Ruggiero, tra i volti più noti del telegiornale, che lo aveva. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
