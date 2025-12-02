Mobbing al TgR Piemonte | caporedattore assolto il giornalista che l' ha denunciato deve versargli 8.509 euro

Assolto perché il fatto non sussiste. Termina così oggi, 2 dicembre, il processo all'ex caporedattore del TgR Piemonte Tarcisio Mazzeo. Era accusato di stalking e maltrattamenti (mobbing) nei confronti del giornalista Michele Ruggiero, tra i volti più noti del telegiornale, che lo aveva. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

