Mo | Renzi ' bene no cittadinanza onoraria Firenze ad Albanese'

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Francesca Albanese non avrà la cittadinanza onoraria di Firenze. E vorrei ben vedere. Le dichiarazioni di sabato contro La Stampa – che era stata appena aggredita in sede da centri sociali ed estremisti proPal – sono imbarazzanti. Quelle su Liliana Segre addirittura infami. Non vedo un solo motivo per cui la dottoressa Albanese riceva una onorificenza così prestigiosa. E sono grato ai consiglieri di Italia Viva Firenze, Casini e Grazzini, per aver posto il problema per primi. Firenze è una città di valori universali, non può essere presa in ostaggio per questioni ideologiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

