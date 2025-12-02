Mo | Boldrini ' Abu Mazen ad Atreju? Meloni gli dia notizia riconoscimento Palestina'
Roma, 2 dic (Adnkronos) - "Abu Mazen recentemente è venuto in Italia ma la presidente del Consiglio gli ha detto che prima del riconoscimento dello Stato di Palestina ci devono essere delle condizioni, che è assurdo come ragionamento. Dopo di che Abu Mazen è stato invitato di nuovo, ci auguriamo che la presidente del Consiglio lo abbia invitato per dargli la buona notizia, e cioà che l'Italia finalmente riconosce lo Stato di Palestina". Lo ha detto la deputata del Pd Laura Boldrini alla presentazione degli esiti della missione dei deputati dem in Cisgiordania a proposito della prossima missione di Abu Mazen in Italia, a palazzo Chigi e ad Atreju, per incontrare la premier. 🔗 Leggi su Iltempo.it
