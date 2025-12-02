Mo | Boldrini ' Abu Mazen ad Atreju? Meloni gli dia notizia riconoscimento Palestina'

Iltempo.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 2 dic (Adnkronos) - "Abu Mazen recentemente è venuto in Italia ma la presidente del Consiglio gli ha detto che prima del riconoscimento dello Stato di Palestina ci devono essere delle condizioni, che è assurdo come ragionamento. Dopo di che Abu Mazen è stato invitato di nuovo, ci auguriamo che la presidente del Consiglio lo abbia invitato per dargli la buona notizia, e cioà che l'Italia finalmente riconosce lo Stato di Palestina". Lo ha detto la deputata del Pd Laura Boldrini alla presentazione degli esiti della missione dei deputati dem in Cisgiordania a proposito della prossima missione di Abu Mazen in Italia, a palazzo Chigi e ad Atreju, per incontrare la premier. 🔗 Leggi su Iltempo.it

mo boldrini abu mazen ad atreju meloni gli dia notizia riconoscimento palestina

© Iltempo.it - Mo: Boldrini, 'Abu Mazen ad Atreju? Meloni gli dia notizia riconoscimento Palestina'

Argomenti simili trattati di recente

mo boldrini abu mazenMo: Boldrini, 'Abu Mazen ad Atreju? Meloni gli dia notizia riconoscimento Palestina' - "Abu Mazen recentemente è venuto in Italia ma la presidente del Consiglio gli ha detto che prima del riconoscimento dello Stato di Palestina ci devono essere delle condizioni ... Da iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Mo Boldrini Abu Mazen