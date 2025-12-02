Mlacic Inter conferme anche dall’Italia | l’indiscrezione sul giovane difensore dell’Hajduk Spalato

Inter News 24 , può diventare un obiettivo concreto!. L’Inter guarda al futuro e pesca nei Balcani. Nelle ultime ore è emerso con forza il nome di Branimir Mla?i? come obiettivo concreto per la difesa. La notizia, rimbalzata inizialmente dai media croati, ha trovato conferme autorevoli. L’esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha certificato l’interesse del club di Viale della Liberazione per il promettente centrale classe 2007, attualmente in forza all’Hajduk Spalato. 🔗 Leggi su Internews24.com

