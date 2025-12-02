Mistero Araujo | il Barça ferma a tempo indeterminato il suo capitano per problemi personali

Gazzetta.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Flick non accetta domande sul difensore, la cui espulsione della scorsa settimana contro il Chelsea assume ora connotati diversi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

mistero araujo il bar231a ferma a tempo indeterminato il suo capitano per problemi personali

© Gazzetta.it - Mistero Araujo: il Barça ferma a tempo indeterminato il suo capitano per problemi personali

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Mistero Araujo Bar231a Ferma