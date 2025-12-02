Mistero Araujo | il Barça ferma a tempo indeterminato il suo capitano per problemi personali
Flick non accetta domande sul difensore, la cui espulsione della scorsa settimana contro il Chelsea assume ora connotati diversi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
News recenti che potrebbero piacerti
Purtroppo l'uomo d'oggi ha smarrito la sua bussola più preziosa: il rapporto con il mistero e con il tempo. Ha escluso dalla sua vita l'eternità e l'attesa; è vittima del presente, ma spesso è assente da sé stesso e da chi gli sta accanto. L'uomo di oggi è aggrappat - facebook.com Vai su Facebook