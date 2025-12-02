Mistero a Prato 46enne fermato da finti poliziotti sparisce nel nulla | Era indagato in Cina

La scomparsa di Yixian Yang ora al centro di un'inchiesta della Procura di Prato che assicura: "Non risulta esser stato controllato da esponenti delle forze dell'ordine né destinatario di provvedimenti". Appello ai cittadini perché segnalino l’eventuale avvistamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Prato, il mistero - La Procura esclude controlli ufficiali e lancia l’appello ai testimoni Vai su X

Prato, il mistero - La Procura esclude controlli ufficiali e lancia l’appello ai testimoni - facebook.com Vai su Facebook

Prato, il mistero del cinese rapito e «portato via da finti agenti»: Yixian Yang è ricercato in patria per una maxi truffa - Un’auto che si ferma nella notte, due uomini scendono e si qualificano come agenti: strattonano Yixian Yang, 46 anni, cittadino cinese originario dello Zhejiang e residente a ... Riporta ilmattino.it

Rapito all'uscita del karaoke: era ricercato in Cina per un giro di scommesse illegali. L'appello: «Chi lo riconosce chiami subito le forze dell'ordine» - Un velo di mistero avvolge la scomparsa di un 46enne, residente a Empoli, prelevato con un'azione fulminea all'uscita di un locale alla periferia di Prato. Si legge su msn.com

Giallo a Prato, sparito 46enne cinese: si indaga per rapimento - De uomini si sarebbero qualificati come forze dell'ordine e lo avrebbero portano via all'uscita di un locale. Segnala adnkronos.com

Mistero a Prato, uomo rapito da due persone all'uscita del karaoke: «Era ricercato in Cina» - La denuncia della moglie e di un amico: a portarlo via sarebbero stati due uomini. Scrive corrierefiorentino.corriere.it

Rapito da finti agenti? Mistero a Prato, 46enne portato via da due uomini scompare nel nulla - Due sedicenti appartenenti alle forze dell'ordine lo hanno prelevato a casa all’alba. Secondo msn.com