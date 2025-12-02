Miss Mamma Sorriso – Jingle Bells Balla Il Cuor – La nuova canzone di Natale

MISS MAMMA SORRISO – “JINGLE BELLS BALLA IL CUOR”. La nuova canzone di Natale dedicata ai bimbi e alle loro famiglie. Un’eccezionale cover dell’iconico brano natalizio in chiave dance baby. Dal 6 Dicembre disponibile su YouTube e su tutte le principali piattaforme digitali. Dopo il grande successo di “Lello il Pipistrello” e di “Girotondo dance” che in pochissimo tempo ha superato il milione di views su YouTube, Miss Mamma Sorriso, una delle mamme più amate e seguite d’Italia, pioniera su TikTok con oltre 4,5 milioni di followers complessivi sui vari canali social, torna in musica con un nuovo attesissimo brano, “Jingle bells balla il cuor” per scaldare l’atmosfera Natalizia insieme a tutti i suoi bambini e alle loro famiglie. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

