Miss Mamma Sorriso – Jingle Bells Balla Il Cuor – La nuova canzone di Natale

MISS MAMMA SORRISO – “JINGLE BELLS BALLA IL CUOR”. La nuova canzone di Natale dedicata ai bimbi e alle loro famiglie. Un’eccezionale cover dell’iconico brano natalizio in chiave dance baby. Dal 6 Dicembre disponibile su YouTube e su tutte le principali piattaforme digitali. Dopo il grande successo di “Lello il Pipistrello” e di “Girotondo dance” che in pochissimo tempo ha superato il milione di views su YouTube, Miss Mamma Sorriso, una delle mamme più amate e seguite d’Italia, pioniera su TikTok con oltre 4,5 milioni di followers complessivi sui vari canali social, torna in musica con un nuovo attesissimo brano, “Jingle bells balla il cuor” per scaldare l’atmosfera Natalizia insieme a tutti i suoi bambini e alle loro famiglie. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Miss Mamma Sorriso – “Jingle Bells Balla Il Cuor” – La nuova canzone di Natale

Leggi anche questi approfondimenti

MAMME IN POESIA - tema IL NATALE 2025 Torna per la sua 7° edizione, il concorso di poesia e brevi racconti dedicati al Natale, con protagoniste le Mamme Miss di Miss Mamma Italiana. Ogni sera, sulla pagina Facebook di Miss Mamma Italiana, verranno p - facebook.com Vai su Facebook

“Jingle bells balla il cuor”, il nuovo brano di Miss #Mamma Sorriso Vai su X

Miss Mamma Sorriso “JINGLE BELLS BALLA IL CUOR”. La nuova canzone di Natale dedicata ai bimbi e alle loro famiglie - Dopo il grande successo di “Lello il Pipistrello” e di “Girotondo dance” che in pochissimo tempo ha superato il milione di views su YouTube, Miss Mamma Sorriso, una delle mamme più amate e seguite d’I ... liquidarte.it scrive

“Jingle bells balla il cuor”, il nuovo brano di Miss Mamma Sorriso - (askanews) – Miss Mamma Sorriso, una delle mamme più amate e seguite d’Italia, pioniera su TikTok con oltre 4,5 milioni di followers complessivi sui vari canali social, torna in musica co ... Secondo askanews.it

Miss Mamma Sorriso torna con «La Luna Nera»: un nuovo viaggio musicale e educativo per i bambini e le famiglie - Dopo il grande successo di “Lello il Pipistrello” e di “Girotondo Dance”, che in pochissimo tempo ha superato il milione di visualizzazioni su YouTube, Miss Mamma Sorriso – una delle mamme più amate e ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Miss Mamma Sorriso torna con una nuova canzone: “La Luna nera" per festeggiare Halloween con i bambini - Miss Mamma Sorriso torna brano, con il nuovo brano “La Luna nera” per festeggiare Halloween insieme a tutti i suoi bambini. Lo riporta ilmessaggero.it