Miretti a Sport Mediaset | La partita di oggi è importantissima Occasione per chi gioca meno? Dobbiamo farci trovare sempre pronti
Miretti a Sport Mediaset: «La partita di oggi è importantissima». Di seguito le sue dichiarazioni poco prima del match di Coppa Italia. Fabio Miretti è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset prima del fischio d’inizio della sfida tra Juventus e Udinese. Le parole del centrocampista. PARTITA DI STASERA – « Ci serve trovare anche continuità. Quindi la partita di oggi è importantissima. Poi ci sono poche partite in Coppa Italia che possono portare a un trofeo, quindi è importante » QUI ULTIMO GOL IN COPPA ITALIA CONTRO LA SALERNITANA – « Si me lo ricordo, speriamo che anche questa sera vada così, di vincere e fare gol, anche se questo aspetto passa in secondo piano » OCCASIONE PER CHI GIOCA MENO – « Dobbiamo farci trovare pronti e cercare di passare il turno, sarà importante poi anche per trovare continuità, speriamo che tutta la squadra faccia una buona partita » . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
