Mirabella Eclano incidente sulla Strada Provinciale 84 | due feriti lievi
Due persone sono rimaste ferite in maniera lieve in un incidente verificatosi oggi lungo la Strada Provinciale 84, nei pressi di Mirabella. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi di legge, finalizzati a ricostruire la dinamica dell’impatto.Per consentire il ripristino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Altre letture consigliate
Augusto Luongo - Mirabella Eclano Clicca il Link ed Invia il tuo messaggio di cordoglio alla famiglia: https://onoranzefunebriterrazzano.it/augusto-luongo-mirabella-eclano/ - facebook.com Vai su Facebook