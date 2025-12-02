Minoranza all’attacco sui rifiuti

Lanazione.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio comunale di San Giovanni ha approvato il nuovo regolamento che introduce la Tarip, il sistema di tariffazione puntuale dei rifiuti. A esprimere soddisfazione è stato il gruppo consiliare di Centrosinistra. "Un modello di gestione che varia secondo la quantità di indifferenziato prodotto, seguendo il principio del ‘chi inquina paga’ e che ci aiuterà a migliorare ancora di più i grandi risultati raggiunti dalla città negli ultimi anni sulla raccolta differenziata - ha dichiarato la maggioranza - Ci ha fatto piacere sentire dal gruppo di opposizione un parere favorevole alla tariffazione puntuale, al contrario di quanto più volte espresso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

minoranza all8217attacco sui rifiuti

© Lanazione.it - Minoranza all’attacco sui rifiuti

Contenuti che potrebbero interessarti

minoranza all8217attacco rifiutiMinoranza all’attacco sui rifiuti - Il Consiglio comunale di San Giovanni ha approvato il nuovo regolamento che introduce la Tarip, il sistema di tariffazione puntuale dei rifiuti. Si legge su lanazione.it

Balvano: minoranza, per la Tari 2025 tariffe più alte per tutti - Il Comune di Balvano (Potenza) "ha annunciato nei giorni successivi al Ferragosto una riduzione del 30% della Tassa sui rifiuti (Tari 2025) per le famiglie più numerose (con quattro o più persone), ma ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Minoranza All8217attacco Rifiuti