Milza spappolata dopo il pestaggio coi caschi | nipote boss e altri 3 rischiano il processo

Dovranno presentarsi dinanzi al giudice Orazio Rossi del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, all’udienza fissata il 6 maggio del prossimo anno, i 4 protagonisti del pestaggio di un uomo di 33 anni avvenuto a Macerata Campania il 12 aprile 2023.Rischiano di finire sotto processo Ivano Belforte. 🔗 Leggi su Casertanews.it

