Milva e i suoi incontri d’amore musicali 15 anni dopo | commovente nell’inedito Amore vista pioggia di Enrico Ruggeri spuntano anche brani di Giorgio Faletti
“ Intanto ancora piove, mi sento ancora intera questa sera. Se dicessi che sento veramente.Io farei innamorare tutta la gente “, parole intense che risuonano nella voce di Milva, vissuta e intensa e qualche brivido corre nel riascoltare la grande artista scomparsa, ormai quattro anni fa. Il brano inedito “ Amore vista pioggia” di Enrico Ruggeri e Luca Ghielmetti (che hanno scritto il testo) e di Paolo Frola (che ha composto la musica), è contenuto nell’album “ Milva: nuove tracce ”. Una raccolta di nuove versioni di alcuni dei grandi successi di Milva e cover come “Caruso” di Lucio Dalla e “Il nostro concerto” di Umberto Bindi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
Oggi festeggiamo una persona speciale, il cuore del nostro villaggio: Milva! Con i suoi ricci pieni di energia e il suo sorriso sempre pronto, sa come far sentire tutti a casa. Buon compleanno Milva, e grazie per l’entusiasmo e la gentilezza che ci regali ogni gi - facebook.com Vai su Facebook
Milva e i suoi incontri d’amore musicali 15 anni dopo: commovente nell’inedito “Amore vista pioggia” di Enrico Ruggeri, spuntano anche brani di Giorgio Faletti - Dopo 15 anni escono le registrazioni mai pubblicate di Milva, inclusi brani di Giorgio Faletti e grandi successi riarrangiati ... Si legge su ilfattoquotidiano.it