Milva e i suoi incontri d’amore musicali 15 anni dopo | commovente nell’inedito Amore vista pioggia di Enrico Ruggeri spuntano anche brani di Giorgio Faletti

Ilfattoquotidiano.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“ Intanto ancora piove, mi sento ancora intera questa sera. Se dicessi che sento veramente.Io farei innamorare tutta la gente “, parole intense che risuonano nella voce di Milva, vissuta e intensa e qualche brivido corre nel riascoltare la grande artista scomparsa, ormai quattro anni fa. Il brano ineditoAmore vista pioggia” di Enrico Ruggeri e Luca Ghielmetti (che hanno scritto il testo) e di Paolo Frola (che ha composto la musica), è contenuto nell’album “ Milva: nuove tracce ”. Una raccolta di nuove versioni di alcuni dei grandi successi di Milva e cover come “Caruso” di Lucio Dalla e “Il nostro concerto” di Umberto Bindi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

