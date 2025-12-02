“ Intanto ancora piove, mi sento ancora intera questa sera. Se dicessi che sento veramente.Io farei innamorare tutta la gente “, parole intense che risuonano nella voce di Milva, vissuta e intensa e qualche brivido corre nel riascoltare la grande artista scomparsa, ormai quattro anni fa. Il brano inedito “ Amore vista pioggia” di Enrico Ruggeri e Luca Ghielmetti (che hanno scritto il testo) e di Paolo Frola (che ha composto la musica), è contenuto nell’album “ Milva: nuove tracce ”. Una raccolta di nuove versioni di alcuni dei grandi successi di Milva e cover come “Caruso” di Lucio Dalla e “Il nostro concerto” di Umberto Bindi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Milva e i suoi incontri d'amore musicali 15 anni dopo: commovente nell'inedito "Amore vista pioggia" di Enrico Ruggeri, spuntano anche brani di Giorgio Faletti