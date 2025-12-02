Millie Bobby Brown rivela la verità sulle accuse di bullismo a David Harbour

qualificazione del rapporto tra millie bobby brown e david harbour dopo le voci di molestia. Recenti polemiche e voci di cronaca legate alla produzione di Stranger Things hanno portato alla luce un presunto conflitto tra Millie Bobby Brown e David Harbour. In questo scenario, l’attrice protagonista ha deciso di commentare pubblicamente la natura del loro rapporto professionale, offrendo una prospettiva differente rispetto alle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane. Si analizza il contesto lavorativo e il riscontro sul set, evidenziando come siano state affrontate le dinamiche interpersonali tra i due attori. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

