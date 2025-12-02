millie bobby brown la star di stranger things ha cambiato nome

Millie Bobby Brown, ha ufficialmente cambiato nome. L’attrice 21enne, star di Stranger Things, ha svelato di avere fatto formale richiesta per adottare il cognome del marito Jake Bongiovi, diventando così Millie Bonnie Bongiovi. All’anagrafe infatti il suo secondo nome non è Bobby, ma Bonnie. Millie Bobby Brown cambia nome. La notizia è uscita quasi per caso. L’attrice era impegnata in una delle interviste promozionali per la quinta stagione di Stranger Things con il collega e amico del cuore Noah Schnapp, che ha ironizzato sulla lunghezza del suo nuove nome chiamandola “Millie Bonnie Bobby Brown Bongiovi”. 🔗 Leggi su Amica.it

