Miliardi di tonnellate di cibo sprecato | a Napoli l' incontro internazionale
Nel mondo si spreca circa un miliardo di tonnellate di cibo all’anno, cioè 132 kg a persona. I rifiuti alimentari rappresentano il 19 per cento del cibo a disposizione dei consumatori, in aggiunta al 13 per cento di cui è responsabile la catena di distribuzione, prima di arrivare alla vendita al. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
