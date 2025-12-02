Milano Sala | In Giunta nessun veto su Calenda o su Azione

“Non c’è un veto del PD. Io personalmente non ho nessun veto su Azione. È chiaro che essendoci solo una posizione, qualcuno vuole spostare verso sinistra, qualcuno vuole spostare verso il centro è difficile mettere d’accordo tutti. Però non c’è nessun veto e ogni tanto Calenda ha questa vis polemica, ma devo dire che io in realtà lo apprezzo molto e ammiro anche molto il suo coraggio, la sua volontà, la sua dedizione alla causa, quindi I rapporti tra me e lui continuano a essere molto buoni e io vorrei continuassero a essere molto buoni tra la nostra coalizione e azione. Ricordo che azione in questi anni ha sempre fatto la sua parte”, Lo chiarisce il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell’inaugurazione dei mercatini di Natale in piazza Duomo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

