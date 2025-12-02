Milano riscopre la sua acqua termale e trasforma il benessere in una nuova abitudine metropolitana

Oltre 100.000 milanesi in otto mesi hanno provato i benefici delle vere acque termali della città, captate a 396 mt di profondità, assolutamente pure e fortemente attive per la cura della pelle. Unico parco termale urbano di oltre 16.000 mq - di cui 6.000 mq al coperto e 10.000 mq all’aperto tra corte e aree verdi - tutti interamente dedicati al benessere, è il più grande con queste caratteristiche, in Europa. Una realizzazione ambiziosa che intorno all’idea del ripristino dell’antica sorgente termale, ha unito storia, architettura, sostenibilità, tecnologia d’avanguardia e benessere, per ridefinire il concetto di lifestyle urbano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Milano riscopre la sua acqua termale e trasforma il benessere in una nuova abitudine metropolitana

