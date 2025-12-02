Milano Linate allarme da velivolo privato | scalo fermo per mezz' ora
Le operazioni sono state interrotte mentre il mezzo completava la manovra di rientro, prima di raggiungere autonomamente l'area di sosta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Milano Linate, allarme da velivolo privato: scalo fermo per mezz'ora - Un aereo privato diretto all'aeroporto di Linate ha comunicato una situazione di emergenza mentre si preparava alla fase di atterraggio, determinando la sospensione per circa trenta minuti delle opera ... Riporta msn.com
Atterraggio di emergenza a Linate: aeroporto chiuso per 30 minuti, diversi voli dirottati - Un volo è stato costretto a effettuare un atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Linate. Secondo milanotoday.it
Il volo salvavita da Cagliari a Linate per una bimba di un mese - Il Gulfstream G650 dell’Aeronatica ha volato in meno di un'ora da Cagliari a Linate ... Lo riporta milanotoday.it
Neonata da Cagliari a Milano con un volo sanitario d’urgenza dell’Aeronautica Militare - ROMA (ITALPRESS) – Si è concluso nel primo pomeriggio di oggi il trasporto sanitario d’urgenza in favore di una bimba di poco meno di un mese di vita da Cagliari a Milano Linate. Secondo msn.com