Milano in piazza Duomo torna il tradizionale mercatino di Natale

È stato inaugurato oggi a Milano il tradizionale mercatino di Natale in Duomo, alla presenza del sindaco Giuseppe Sala, dell’assessora allo Sviluppo economico Alessia Cappello e del presidente di Apeca Giacomo Errico. L’iniziativa, organizzata da ATI Promo.Ter Unione-Prisma con Apeca e Confcommercio Milano, porta in piazza 78 baite in legno tra corso Vittorio Emanuele II, via ex Camposanto e via Carlo Maria Martini. Il Mercatino resterà aperto ogni giorno fino al 6 gennaio dalle 9 alle 21. Tra gli stand, prodotti artigianali, idee regalo, addobbi, manufatti in legno e cosmesi naturale, insieme a numerose specialità alimentari regionali, dai formaggi al tartufo bianco. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, in piazza Duomo torna il tradizionale mercatino di Natale

